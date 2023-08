Niger: fonti stampa, delegazione Cedeao non ha incontrato generale Tchiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata di oggi migliaia di giovani si sono presentati nel principale stadio di Niamey dopo l’appello della giunta ad arruolare volontari in risposta al possibile intervento militare della Cedeao. Inoltre, il quotidiano nigeriano “Daily Post” parla dello schieramento in Niger di velivoli militari del Mali e del Burkina Faso nell’eventualità dell’intervento della Cedeao, che vede contrari i governi di Bamako e Ouagadougou. Ieri il commissario per gli Affari politici e la sicurezza della Cedeao, Abdel-Fatau Musah, dopo una riunione dei ministri della Difesa dei Paesi membri ad Accra, in Ghana, ha dichiarato che l’organizzazione è pronta a intervenire militarmente. Lo stesso Musah, però, ha aggiunto che quella militare non è l’opzione preferita e ha preannunciato l'invio di una delegazione della Cedeao, un fatto che è poi effettivamente avvenuto. (segue) (Res)