Libia: Camera rappresentanti, garantiremo adozione leggi elettorali Comitato 6+6 (2)

- Inoltre, Saleh, Menfi e Haftar hanno affermato di apprezzare il ruolo dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, che "sostiene un consenso locale che porti alle elezioni presidenziali e parlamentari", invitandolo a "non compiere passi unilaterali nel processo politico". Infine, nel corso dell'incontro, è stata sottolineata la necessità di "invitare il presidente del Consiglio presidenziale a una riunione della presidenza della Camera dei rappresentanti e dell'Alto consiglio di Stato" al fine di "ottenere il massimo consenso possibile per raggiungere l'adozione delle leggi elettorali". (Lit)