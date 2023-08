Guatemala: domani ballottaggio presidenziale, Giammattei promette una transizione ordinata (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il braccio di ferro tra la Procura contro l'impunità e gli altri poteri dello Stato, tuttavia, è andato avanti. Cercando prove della falsificazione dell'anagrafe elettorale, il titolare della Feci, Rafael Curruchiche, ha disposto per due volte la perquisizione del Tse, mentre il giudice Fredy Orellana – lo stesso che aveva convalidato la sospensione della personalità giuridica di Semilla –, ha emesso un ordine di cattura contro una funzionaria dello stesso tribunale. Le azioni della procura guatemalteca sono da tempo nel mirino delle autorità statunitensi: la Casa Bianca ha emesso a maggio 2022 sanzioni nei confronti della procuratrice generale, Consuelo Porras, per partecipazione "in fatti significativi si corruzione", al pari di Curruchiche. (segue) (Mec)