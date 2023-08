Niger: giunta a Niamey l’ambasciatrice Usa Kathleen FitzGibbon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo di FitzGibbon, spiega il dipartimento, sarà sostenere una soluzione diplomatica che preservi l’ordine costituzionale in Niger e l’immediato rilascio del presidente Mohamed Bazoum, della sua famiglia e di tutti coloro che sono detenuti illegalmente. Gli Stati Uniti, si legge nella conclusione del comunicato, restano impegnati a lavorare con i partner africani, inclusa la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), per promuovere la sicurezza, la stabilità, la governance democratica e lo stato di diritto nel Sahel. (Was)