Croazia-Grecia: ministro Esteri Grlic Radman, da Atene garanzie su sicurezza nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia e la Grecia hanno una cooperazione estremamente positiva e dalle autorità elleniche sono giunte garanzie sulla sicurezza dei tifosi della Dinamo Zagabria attualmente in carcere ad Atene. E' quanto affermato dal ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, citato dal quotidiano “Jutarnji list”. In una dichiarazione rilasciata a Bile, vicino a Mostar, il ministro ha detto che c'è "un'ottima cooperazione" con le autorità greche. "Ci prendiamo cura della loro sicurezza (dei tifosi croati in arresto). Il primo ministro (Andrej) Plenkovic è in contatto con il collega (Kyriakos) Mitsotakis), io anche con il mio collega", ha affermato Grlic Radman. "La promessa delle autorità greche è che la sicurezza dei cittadini croati sarà garantita", ha affermato il ministro degli Affari esteri. (segue) (Seb)