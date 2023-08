Ucraina: portavoce Zelensky, Svezia fornirà 500 milioni di euro per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia intende fornire all'Ucraina 500 milioni di euro per la ricostruzione. Lo ha affermato Sergej Nikiforov, portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, all'emittente televisiva "Rada". "Oltre al sostegno militare, la Svezia ha adottato una strategia pluriennale che prevede la fornitura di circa mezzo miliardo di euro per la ricostruzione dell'Ucraina. Questo è l'importo iniziale, anche imprese private potranno aderire al progetto", ha detto Nikiforov. Il portavoce ha anche aggiunto che la Svezia intende trasferire in Ucraina pompe per l'acqua potabile per le aree colpite dalla distruzione della diga di Nova Kakhova. (Kiu)