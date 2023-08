© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’età di 86 anni è morto Carlo Mazzone, storico allenatore romano è stato seduto sulle panchine dall’Ascoli fino al Livorno, passando per Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli, Brescia. Ha allenato campioni come Baggio e Totti che ha lanciato in prima squadra a Roma quando ha allenato i giallorossi tra il 1993 e il 1996. (Rer)