Difesa: Crosetto su caso Vannacci, si tratta di un militare soggetto a regole chiare

22 luglio 2021

- A proposito del caso del generale Roberto Vannacci, "parliamo di un militare che è soggetto a regole chiare, come mantenere stretto riserbo su ciò che fa in servizio". Lo ha detto, in un comunicato stampa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Scopro, in questi giorni, che in merito al caso che si è aperto sul libro autoprodotto e scritto dal Generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, troppe persone stanno rilasciando, a destra e a sinistra, commenti a ruota libera, senza conoscere i veri termini della questione. Non cito i diversi, sedicenti autorevoli, commentatori cui rivolgo queste parole perché la loro pochezza morale e intellettuale non merita citazioni ad personam. Mi limito a ricordare che non c’entra nulla tirare in ballo i concetti di 'politicamente scorretto' o di 'politicamente corretto', perché sono sempre stato, in tutta la mia vita personale, intellettuale e politica, 'politicamente scorretto'", ha aggiunto Crosetto. In questa vicenda parliamo di un militare che è soggetto a regole chiare, come mantenere stretto riserbo su ciò che fa in servizio. "Altro concetto che mi permetto di definire 'l’istituzionalmente corretto' e che nulla ha a che fare con le idee e le convinzioni delle persone, militari o meno", ha affermato il ministro. (segue) (Com)