Difesa: Crosetto su caso Vannacci, si tratta di un militare soggetto a regole chiare (2)

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Ciò detto, voglio inoltre ribadire che nessuno, tantomeno il generale Vannacci, è stato 'punito' o sacrificato. Come sempre ho fatto, in tutte le fasi della mia vita e, a maggior ragione, nella mia attività di ministro della Difesa, sono e resto un garantista, ligio alle leggi e alla Costituzione", ha dichiarato Crosetto. "Ecco perché, proprio in base a questo principio ho chiesto l’avvio, come da prassi, della verifica dei fatti. Il generale Vannacci potrà, nelle sedi opportune, esprimere le sue ragioni. Solo alla fine delle opportune verifiche interne, che verranno condotte con serietà e scrupolo, e non sull’onda emotiva del momento e delle polemiche di questi giorni, ove venissero ravvisate delle serie e valide contestazioni, ai sensi del Codice dell’ordinamento militare, verranno avviati i procedimenti disciplinari previsti in ordinamento", ha aggiunto il ministro. "Quindi, come si vede, nessuna 'punizione' preventiva e nessun desiderio di 'giustizialismo', da parte del dicastero o del ministro, ma – come sempre – il rispetto delle regole che comporta anche il rispetto delle garanzie per tutti i militari verso cui sono stati avviati accertamenti disciplinari", ha affermato Crosetto. (segue) (Com)