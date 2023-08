Difesa: Crosetto su caso Vannacci, si tratta di un militare soggetto a regole chiare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa ha dichiarato: "Per quanto riguarda, infine, l’avvicendamento nell’incarico, alla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze, del generale Vannacci con un altro suo pari grado, si è trattato di una scelta autonoma effettuata dal capo di Stato maggiore dell’Esercito italiano, come atto a tutela della forza armata stessa ed anche del generale di divisione Vannacci, che è finito fin troppo sovraesposto dalla vicenda". In conclusione, "mi permetto di dolermi di quanto trovo davvero drammatico e cioè che, soprattutto chi si definisce ‘di destra’ e si riempie la bocca dei concetti di patria, onore, tradizione e orgoglio nazionale, dimostri di non conoscere, o conoscere davvero poco, cosa vuol dire avere senso dello Stato, delle istituzioni, rispetto delle leggi italiane e della Costituzione repubblicana", si legge nella nota. "Da questo punto di vista, l’essere o non essere 'politicamente scorretti' nulla c’entra, come pure l’essere o il non essere 'appiattiti' sul e/o con il 'pensiero unico' dominante. Voglio rassicurare tutti i miei critici, soprattutto quelli 'di destra': io riesco a fare bene le due cose insieme, rispettare le leggi e la Costituzione e non essere 'appiattito' su alcun 'pensiero unico'. Ma, almeno per me, lo Stato e le istituzioni vengono prima di ogni cosa”, ha concluso il ministro. (Com)