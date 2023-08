Albania-Italia: titolare locale Beret ringrazia Meloni, conserveremo suoi soldi come ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo di cuore Giorgia Meloni, una vera signora”: è quanto si legge in un post su Facebook della proprietaria del ristorante albanese Guva Mangalem di Berat, dove nei giorni scorsi un gruppo di turisti italiani è andato via senza pagare il conto. La notizia, che ha avuto molto risalto sulla stampa del Paese balcanico, è stata affrontata durante la visita privata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Albania: la premier, ospitata dall'omologo Edi Rama nella sua villa nel Golfo di Valona, ha indicato all'ambasciata d'Italia a Tirana di saldare il conto. Quei “cittadini italiani che son andati senza pagare ci hanno fatto una grande pubblicità. Li ringraziamo!”, ha scritto la donna albanese parlando della vicenda. “Noi non siamo ricchi, lavoriamo duramente” e “ma questa non e una questione di denaro per noi e siamo molto toccati dal suo gesto! Un grande esempio di dignità da una buona madre severa che da esempio a casa sua! Grande Giorgia! La amiamo molto”, ha spiegato la donna. “Ci ha onorato tantissimo venendo in vacanza a Valona”, ha aggiunto la proprietaria del locale. Nella foto allegata al post su Facebook si vede un barattolo con i soldi inviati dall'ambasciata per saldare il conto. “In foto ci sono suoi soldi che ci ha inviato. Resteranno qui nel ristorante come ricordo straordinario e anche contro malocchio. Grazie presidente Meloni Viva Italia, Viva Albania!”, conclude il messaggio della titolare del ristorante. (Res)