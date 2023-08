Lazio: Leodori (Pd), con spostamento risorse grave danno a centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo denunciavamo già più di un mese fa, lo ripetiamo ora: il definanziamento delle opere del centro-sud non ha giustificazioni". Lo scrive in una nota Daniele Leodori, Segretario Pd Lazio. "Un grave danno per il Lazio e per tutto il centro Italia che, tutto d'un tratto, perde infrastrutture che attendeva da anni. Dalla Roma-Pescara al raddoppio della Orte-Falconara, passando per il potenziamento della tratta Lunghezza-Guidonia per concludere con la chiusura dell'anello ferroviario di Roma. Finanziamenti che il Ministero dice che recupererà, lasciando però del tutto vago il come. In realtà il ragionamento che c'è dietro è semplice: intanto spostiamo risorse altrove, poi vediamo. Nulla di complicato, è solo un anticipo di cosa intendono per autonomia differenziata"(Com)