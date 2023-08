Ucraina-Svezia: siglata dichiarazione d'intenti su produzione CV-90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine e svedesi hanno firmato una dichiarazione di intenti per avviare la produzione di veicoli da combattimento svedesi CV-90 in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del presidente dell'Ucraina Serhiy Nikiforov, secondo cui al momento è troppo presto per parlare di date precise. "Quando avverrà? Ci sono più dettagli, ma non credo di avere il diritto di riferirli. Ora è stata firmata una dichiarazione di intenti. Quindi verranno firmati accordi specifici", ha detto Nikiforov. Il portavoce ha anche notato che c'è una data desiderata in cui il primo CV-90 potrebbe uscire dalla catena di montaggio. "Ma non sono sicuro che se ne possa parlare. Dobbiamo ancora firmare una serie di documenti in questa direzione", ha detto Nikiforov. (Kiu)