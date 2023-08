Mazzone: Mollicone (Fd'I), sua foto epica per chi non si arrende mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio a Carletto Mazzone, "icona del calcio vissuto come passione oltre che come sport agonistico. Epica la foto, diventata meme simbolo di reazione istintiva a qualsiasi evento, di quando andò a esultare sotto la curva avversaria dell'Atalanta dopo il gol del pareggio di Baggio. Un gesto impulsivo che gli costò la squalifica ma che lo consegnò alla storia dello sport per la sua umanità e orgoglio". Così in una nota Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e Innovazione di Fratelli d'Italia. (Com)