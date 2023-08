Kazakhstan: incendio in miniera, vittime salgono a quattro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a quattro il numero dei minatori morti nell’incendio scoppiato in Kazakhstan in una miniera di carbone gestita dalla compagnia ArcelorMittal Temirtau, controllata del gruppo franco-indiano ArcelorMittal. Lo riporta il sito di informazione “Kazinform”. L’incendio è divampato il 17 agosto nella miniera Kazakhstanskaya, che si trova nella zona centrale del Paese. ArcelorMittal Temirtau gestisce altre miniere nel Paese centrasiatico, 15 in tutto tra miniere di carbone e oro. Il primo ministro kazakho, Alikhan Smailov, che ha tenuto un incontro a Shakhtinsk sulla situazione di Kazakhstanskaya, ha sottolineato che oltre cento persone sono morte nelle imprese di ArcelorMittal Temirtau negli ultimi 15 anni, e ha esortato il ministero per le Emergenze a completare con urgenza le verifiche di sicurezza e ambientali sull’azienda.(Res)