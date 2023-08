Ucraina: Papperberger (Rheinmetall), presto inizieremo a riparare carri armati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca Rheinmetall inizierà nei prossimi giorni a riparare i carri armati in Ucraina. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda, Armin Papperger, in un'intervista al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Papperger, 12 specialisti ucraini stanno attualmente studiando in Germania, altri 12 ne arriveranno in seguito. Durante l'intervista, Papperger ha annunciato l'intenzione di avviare la manutenzione dei carri armati in Ucraina entro la fine del mese. "Può succedere rapidamente, ci sono molte fabbriche di carri armati ben attrezzate dell'era sovietica", ha detto Papperger. Secondo l'Ad dell'azienda tedesca, Rheinmetall vorrebbe prendere in affitto un impianto e assemblare attrezzature secondo gli standard della Nato su una o due linee di produzione. Papperger ha aggiunto, inoltre, che l'obiettivo è fare in modo che l'Ucraina alla fine riesca a produrre armi in autonomia. (segue) (Geb)