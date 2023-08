Ucraina: Papperberger (Rheinmetall), presto inizieremo a riparare carri armati nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rheinmetall è uno dei principali produttori di attrezzature e armi militari in Germania e in Europa. In particolare produce le torrette dei carri armati che si trovano sul Leopard 2, che l'Ucraina ha ricevuto da diversi alleati occidentali. La società tedesca aveva annunciato in precedenza che intende creare un centro di riparazione per carri armati Leopard e altre attrezzature militari fornite da Berlino in Ucraina alla fine dell'estate e prevede di aprire la sua fabbrica per la produzione di veicoli blindati in Ucraina entro 12 settimane. (Geb)