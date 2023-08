Iran: presidente Raisi incontra diplomatico liberato a maggio in scambio prigionieri con Belgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha incontrato il diplomatico Assadollah Assadi, liberato a maggio scorso in uno scambio di prigionieri col Belgio, mediato dall'Oman. Lo ha riferito il sito della presidenza iraniana, secondo cui Raisi ha affermato: "I sostenitori dei diritti umani hanno dimostrato ancora una volta di non rispettare alcuna legge". Hanno "violato le norme, i regolamenti e i principi internazionali violando l'immunità diplomatica del diplomatico iraniano in modo chiaro e senza precedenti", ha aggiunto Raisi. Il 26 maggio scorso, dopo una detenzione di 15 mesi, l'operatore umanitario Olivier Vandecasteele era stato rilasciato da Teheran in cambio del diplomatico iraniano Assadi, condannato in Belgio nel 2021 a 20 anni di reclusione per “tentati omicidi terroristici”. (Irt)