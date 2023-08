Mazzone: Gasparri (FI), ce ne fossero altri ricchi di umanità come lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Magara, come disse lui, ce ne fossero altri ricchi di umanità come lui. Portò in campo Totti, che quell'altro cercò di oscurare per invidia. Applausi commossi a Mazzone". Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in merito alla scomparsa di Carlo Mazzone. (Rin)