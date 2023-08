Mazzone: Roma club Montecitorio, un uomo di valori e di grande competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Mazzone per tutti ha rappresentato l’immagine di una Roma Trasteverina che non esiste più. È stato un uomo di valori che ha saputo esprimere grande competenza e soprattutto ha sempre espresso in maniera poetica il legame viscerale che aveva con la sua città oltre che alla società di cui è stato sempre tifoso e anche allenatore per qualche stagione. Nel calcio e nello sport in generale, continuerà a rappresentare soprattutto per i più giovani un sicuro punto di riferimento". Lo dichiarano Pier Paolo Cento e Gianluca Caramanna, rispettivamente presidente e membro del direttivo del Roma Club Montecitorio. (Rin)