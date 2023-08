Mazzone: Lega, ha insegnato a tutti noi valori dello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del calcio perde un protagonista assoluto. Un grande allenatore e un uomo vero che ha insegnato molto a tutti noi. Non si può non essere riconoscenti a Carlo Mazzone che per una vita intera ha incarnato i valori sani dello sport. Ai suoi cari e alla sua famiglia va tutta la nostra vicinanza e affetto". Lo dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Rin)