Ucraina: premier svedese, Kiev non è sola e appartiene alla famiglia europea

- L'Ucraina non è sola e appartiene alla famiglia europea. Lo ha dichiarato il premier svedese Ulf Kristersson nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Stoccolma. “Non siete soli in battaglia, le nostre discussioni di oggi si sono concentrate su come la Svezia, l'Europa e i Paesi di tutto il mondo possono supportarvi nel modo migliore”, ha affermato Kristersson. “Non solo le nostre bandiere hanno lo stesso colore, il rapporto tra i nostri Paesi risale a centinaia di anni fa e i nostri legami si rafforzano di anno in anno”, ha proseguito il premier svedese.(Sts)