Ucraina: Zelensky, vogliamo produrre mezzi da combattimo svedesi CV-90

- L'Ucraina e i suoi militari rendono omaggio ai veicoli da combattimento svedesi CV-90 e vuole che presto vi sia un impianto di produzione di tali mezzi nel suo territorio. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa con il premier svedese Ulf Kristersson a Stoccolma. “Vogliamo essere in grado di produrre i veicoli da combattimento CV-90, faremo tutto il possibile per garantire che il primo veicolo da combattimento 90 prodotto in Ucraina venga consegnato il prima possibile”, ha detto Zelensky che ha poi ringraziato Kristersson per la sua leadership e il governo svedese per il suo sostegno all'Ucraina. Zelensky ha sottolineato inoltre che Kiev continua a sostenere l'adesione della Svezia alla Nato. “È un tema che abbiamo sollevato nei nostri colloqui con il presidente (turco Recep Tayyip) Erdogan”, ha affermato il presidente ucraino. Zelensky ha colto l'occasione per ringraziare tutti gli svedesi che hanno dato rifugio ai bambini profughi ucraini. “Avevano bisogno del vostro sostegno e del vostro aiuto”, ha concluso il presidente.(Sts)