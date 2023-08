Albania: Gasparri (FI), conto saldato a spese della Meloni, a Magi premio fesso del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Vince incontrastato la gara del fesso del giorno e dell'intera settimana l'onorevole Magi, noto esponente della sinistra, che a corto di stupidaggini, avendole usate quasi tutte, ha accusato il governo di risarcire con soldi pubblici il conto del pranzo non pagato dagli scrocconi italiani fuggiti in Albania da un locale al momento del conto. Logicamente fonti pubbliche hanno ribadito che il conto è stato saldato a spese della Meloni". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Peraltro la cifra pare fosse di soli 80 euro. Giusto che abbia pagato la Meloni e non le casse pubbliche. Era scontato, ma non per Magi, che costa in solo due o tre ore alle casse pubbliche quanto il pasto degli scrocconi" aggiungr. "La prossima volta in Albania manderemo lui, che da ex radicale praticherà il digiuno, evitando pranzi a spese altrui. Del resto a 'scrocco' campa già bene in Italia, candidato dal Pd nel Piemonte a lui ignoto. Più a scrocco di così...E non ci rimborsa nessuno per questo", conclude. (Rin)