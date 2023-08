Niger: "Le Monde", alla Francia è stato chiesto di liberare il presidente Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Francia, nelle ore successive al colpo di stato in Niger del 26 luglio, è stato chiesto di sostenere un possibile intervento dell'esercito nigerino per liberare il presidente Mohamed Bazoum. È quanto riferisce il quotidiano francese “Le Monde” che cita fonti vicine al dossier. Secondo quanto si legge sulla testata francese, una richiesta di intervento è stata inviata dal capo della guardia presidenziale alla rappresentanza francese presente a Niamey nelle ore successive al colpo di stato. Stando alla fonte del giornale francese, tale richiesta è stata seriamente presa in considerazione. D'altronde, secondo “Le Monde”, gli stessi golpisti hanno riferito questa versione dei fatti nella notte tra il 30 e il 31 luglio. Leggendo un comunicato alla televisione nazionale, Amadou Abdramane, colonnello dell'Aeronautica divenuto portavoce della giunta, quella sera ha dichiarato che "nella sua linea di condotta che va nella direzione di ricercare modi e mezzi per intervenire militarmente in Niger, la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale del Niger, per ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari". Durante quest'incontro, ha proseguito il portavoce dei golpisti, il ministro degli Esteri del governo guidato da Bazoum, Hassoumi Massaoudou, in qualità di primo ministro ad interim, ha firmato un documento che "autorizza la parte francese a compiere attacchi all'interno del palazzo presidenziale per liberare il presidente della Repubblica del Niger preso in ostaggio”. (segue) (Frp)