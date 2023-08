Niger: "Le Monde", alla Francia è stato chiesto di liberare il presidente Bazoum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una fonte molto vicina al presidente Bazoum, la versione dei fatti esposta dai golpisti sarebbe vera. "Quando abbiamo capito, nelle prime ore, che si trattava davvero di un colpo di stato, il primo ministro ad interim Massaoudou ha chiesto, del tutto normalmente, il sostegno della Francia", ha affermato la fonte di “Le Monde” che ha preferito restare anonima. “La Francia ha chiesto che vi fosse un'autorizzazione scritta”, ha aggiunto la fonte. Tuttavia, successivamente, “i lealisti al presidente Bazoum hanno cambiato schieramento e si sono uniti ai golpisti. Non c'erano quindi le condizioni per soddisfare questa richiesta di sostegno", ha spiegato la fonte, che non ha precisato la natura dell'assistenza che la Francia avrebbe dovuto fornire. Circa 1.500 soldati francesi sono di stanza in Niger, in base agli accordi di cooperazione in materia difesa siglati fra i due Paesi. Questi accordi sono stati denunciati dalla giunta militare che ha preso il potere in Niger, ma tale revoca è stata respinta dalle autorità Parigi che non riconoscono la legittimità delle decisioni assunte dai golpisti. Mohamed Bazoum si trova ancora in stato di detenzione e l'Unione europea e la Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) teme per il peggioramento delle sue condizioni di salute. (Frp)