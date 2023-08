Roma: Masi (Fd'I), riqualificazione del Parco Clemente Riva, priorità ai progetti per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono anni "che insistiamo affinché sia riqualificato il parco Clemente Riva e diventi finalmente un angolo a disposizione dei cittadini. Sono diverse, infatti, le commissioni trasparenza richieste per definire la questione della struttura in legno e continueremo a insistere allo scopo di restituire l'area alle famiglie del quartiere". Lo dichiara in una nota Mariacristina Masi, Consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina. "Quanto accaduto in queste ore proprio nella zona ci impegna a considerare anche il tema della sicurezza strettamente legato al decoro. È importante dimostrare una presenza maggiore delle Istituzioni. Il disagio giovanile e i gruppi di ragazzi che, sempre più di frequente, si rendono protagonisti di episodi di delinquenza ci pone nella condizione di investire di più su progetti contro la dispersione scolastica. Già settimane fa al Prefetto di Roma abbiamo fatto presente le nostre preoccupazioni in merito". (Com)