Sicurezza: De Corato (FdI), lombardia regione con più immigrati in Italia, centro via Corelli non basta più

20 luglio 2021

- "Ringrazio il Questore della provincia di Monza e della Brianza per aver disposto l'accompagnamento e il collocamento del marocchino entrato irregolarmente nella nostra Nazione nel 2007 ed autore di molteplici reati, presso il CPR di Gorizia, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale". Lo dice Così l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "L'azione del Questore Odorisio va molto bene, ma il solo Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano non basta più. Ne occorre almeno un altro nella nostra Regione visto l'elevato tasso di stranieri che puntualmente delinquono e devono essere espulsi, che vengono portati in altre regioni. La Lombardia è la regione italiana che ha la più alta percentuale di accoglienza migranti. La maggior parte di questi stranieri, come leggiamo ogni giorno sui fatti di cronaca, una volta giunti nelle nostre città commettono numerosi reati e assidue violenze", conclude De Corato.(Com)