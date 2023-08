Medio Oriente: Cisgiordania, morti i due israeliani nella sparatoria di Huwara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono morti gli israeliani, due uomini di 30 e 60 anni, che erano rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi nel villaggio palestinese di Huwara, in Cisgiordania. Lo ha riferito un portavoce dell'ambulanza arrivata sul posto per cercare di salvarli. Da parte loro, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato su X, precedentemente noto come Twitter, di star inseguendo il veicolo dei sospetti e di aver istituito posti di blocco nella zona. (Res)