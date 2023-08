Niger: delegazione Cedeao a Niamey per tentare di evitare intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) è arrivata oggi in Niger per colloqui con la giunta al potere a Niamey dal colpo di stato del mese scorso. Un areo con i delegati è atterrato nella capitale nigerina intorno alle 13 (ora locale), all’indomani dell’annuncio da parte dell’organizzazione di essere pronta a intervenire militarmente. Lo riferisce l’emittente televisiva “Al Arabiya”. “Siamo pronti a partire una volta che viene dato l’ordine” e “anche il D-Day è stato deciso”, ha dichiarato ieri Abdel-Fatau Musah, commissario per gli Affari politici e la sicurezza della Cedeao, dopo una riunione dei ministri della Difesa dei Paesi membri ad Accra, in Ghana. Lo stesso Musah, però, ha aggiunto che c’è ancora apertura al dialogo e che probabilmente sarebbe stata inviata una missione diplomatica nella giornata di oggi. Quella militare “non è l’opzione preferita”, ha sottolineato, spiegando che è tuttavia un obbligo considerarla “a causa dell'intransigenza del regime”. (segue) (Res)