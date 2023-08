Niger: delegazione Cedeao a Niamey per tentare di evitare intervento militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, che attualmente presiede la Cedeao, ha minacciato Niamey di “gravi conseguenze” nel caso in cui la salute del presidente nigerino deposto Mohamed Bazoum, agli arresti domiciliari, dovesse peggiorare. Il primo ministro del governo militare nigerino, Ali Mahaman Lamine Zeine, in un’intervista al “New York Times”, ha replicato che “non gli succederà niente”, sostenendo che non c’è “una tradizione di violenza” in Niger. Il nuovo primo ministro ha detto che alla Francia si chiede solo di “essere rispettati” e ha espresso apprezzamento per la “posizione estremamente ragionevole” dell’amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, che ha invocato negoziati. Zeine, infine, ha detto di non aver visto “alcuna intenzione” da parte dei governanti militari del Niger di collaborare con la Russia o il gruppo Wagner, aggiungendo tuttavia di “non spingere i nigerini ad andare verso partner che non volete vedere”. (Res)