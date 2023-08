Russia: Radicali italiani domani alla mobilitazione a tre anni da avvelenamento Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani in decine di Paesi e oltre 100 città nel mondo si terranno manifestazioni per denunciare le azioni criminali della Russia di Putin a tre anni dall'avvelenamento di Aleksei Navalny, il principale oppositore di Putin, oggi detenuto illegalmente in Russia. Radicali Italiani aderisce alla mobilitazione, che vedrà manifestazioni a Roma, Milano, Torino e Genova, il Presidente di Radicali Italiani sarà a Torino, in Piazza Castello dalle ore 18. "Lo slogan scelto per questa manifestazione - si legge in una nota - è sintetico ma totalmente veritiero 'Putin is a killer'. Proprio per questo con la nostra campagna 'Putin all'Aja', dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, chiediamo l'incriminazione del dittatore russo alla Corte Penale Internazionale, che sia arrestato e processato. Più che mai in questa fase della guerra e della degenerazione del potere criminale del Cremlino serve dare sostegno ai Russi che si ribellano, che resistono. Saremo con loro, con gli ucraini, con gli italiani che non si fanno accecare dalla propaganda e dall'assuefazione, per ribadire che serve il pieno sostegno all'Ucraina nella guerra e condannare le azioni terroriste dello stato terrorista russo".(Com)