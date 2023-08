Colannino: Fim Cisl, ha difeso e rilanciato Piaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa del presidente della Piaggio Roberto Colannino. Le sue capacità imprenditoriali hanno consentito prima la difesa e poi il rilancio nel nostro Paese della più importante azienda nel settore dei motoveicoli, mantenendo in mani italiane marchi importanti come Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi". Lo scrivono Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl, e Alessandro Beccastrini, segretario generale Toscana Fim-Cisl, in una nota congiunta. "Anche nei momenti più difficili di crisi del settore, come organizzazione sindacale siamo riusciti con il presidente a raggiungere intese che consentissero di difendere l'occupazione, di stabilizzarne i contratti oltre a riconoscere con gli accordi aziendali risultati positivi e innovativi per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo". "Ora siamo tutti impegnati - continuano Uliano e Beccastrini - dalle organizzazioni sindacali, alla famiglia e agli azionisti, a dare seguito al suo operato, continuando a sviluppare e ad investire nelle aziende Italiane, mettendo al centro gli interessi delle lavoratrici e i lavoratori che insieme al presidente Colannino hanno consentito in questi anni di consolidare questa importante realtà industriale del nostro Paese", concludono. (Rin)