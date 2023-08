Giornalisti: Tajani partecipa stasera al premio “Jenne perla della Cultura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, interverrà stasera alla sesta edizione del Premio giornalistico nazionale “Jenne perla della Cultura” a Jenne. Durante l’evento, dedicato alla valorizzazione di eccellenze culturali e giornalistiche italiane, il vicepremier riceverà un premio speciale “per il suo impegno nel diffondere il messaggio di italianità e crescita turistica dei piccoli Borghi italiani, legato al Progetto Pnrr “Turismo delle radici”. Secondo Tajani, il progetto del “Turismo delle Radici” vuole “offrire un palcoscenico globale ai nostri piccoli comuni e borghi, in quanto custodi di un patrimonio storico, tradizionale, culturale e ambientale di inestimabile valore”. Per questo, ha aggiunto il vicepremier, la “valorizzazione di borghi e aree rurali è al centro dell’azione del governo per rafforzare la vocazione all’internazionalizzazione del nostro sistema Paese”. Nel corso della manifestazione saranno premiati anche don Aldo Buonaiuto, per l’impegno nella lotta alle organizzazioni criminali e nell’accoglienza delle vittime del traffico di esseri umani, e Danilo Buonsenso, pediatra del Policlinico Gemelli, per i suoi risultati nel campo della ricerca scientifica. (Res)