Niger: giunta a Niamey l’ambasciatrice Usa Kathleen FitzGibbon

- Sotto la direzione del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, l’ambasciatrice Kathleen FitzGibbon si è recata a Niamey, in Niger, per guidare la missione diplomatica statunitense e intensificare gli sforzi per contribuire a risolvere la crisi politica nel Paese. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa, sottolineando che FitzGibbon è una diplomatica di carriera esperta e con una significativa specializzazione sull’Africa occidentale. A causa dell’attuale situazione FitzGibbon non presenterà formalmente le credenziali. Il suo arrivo, precisa la nota, non riflette alcun cambiamento nella posizione politica di Washington, ma risponde alla necessità di una guida esperta dell’ambasciata in un momento difficile. (segue) (Was)