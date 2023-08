Croazia-Grecia: ministro Esteri Grlic Radman, da Atene garanzie su sicurezza nostri connazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì una delegazione guidata dal primo ministro croato Andrej Plenković si recherà lunedì in Grecia per un incontro informale dei leader dei Paesi del sud-est europeo, ed è previsto un incontro speciale bilaterale con l'omologo greco Kyriakos Micotakis, oltre a incontri separati tra i ministri della Giustizia Ivan Malenica e degli Esteri Gordan Grlić Radman con i loro omologhi greci. L'argomento dei colloqui sarà ovviamente legato alle rivolte degli ultras avvenute nella capitale greca fra il 7 e l'8 agosto scorsi in cui è stato ucciso un tifoso dell'Aek Atene, motivo per cui 102 cittadini croati si trovano attualmente detenuti in Grecia. (Seb)