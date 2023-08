G20: riunione Sanità chiusa con sintesi presidenza, tra i temi resistenza ad antimicrobici e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione ministeriale Sanità del G20 tenutasi ieri e oggi a Gandhinagar, in India, Paese attualmente presidente, si è conclusa con un documento di sintesi della presidenza, un testo che – come avvenuto in precedenti ministeriali – non è stato condiviso dalla Russia e dalla Cina nella parte (il paragrafo 22) dedicata alla guerra in Ucraina e al suo impatto sull’economia globale. Tutti hanno però convenuto che è essenziale sostenere il diritto internazionale, il sistema multilaterale, i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, la diplomazia e il dialogo. I partecipanti, ribadendo il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), hanno riaffermando l’impegno a continuare a rafforzare l’architettura sanitaria globale, anche sulla base degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, e a costruire sistemi sanitari resilienti, equi, sostenibili e inclusivi. Inoltre, si sono impegnati a rafforzare il dialogo nella Task force Finanza-Sanità (nella giornata conclusiva i responsabili della Salute si sono riuniti insieme ai ministri finanziari). (segue) (Inn)