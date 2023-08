G20: riunione Sanità chiusa con sintesi presidenza, tra i temi resistenza ad antimicrobici e digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati hanno discusso e deliberato in merito ai tre temi proposti dalla presidenza indiana: la prevenzione, la preparazione e la risposta alle emergenze; il rafforzamento della cooperazione nel settore farmaceutico; l’innovazione digitale. È stato riaffermato l’impegno a porre fine alle epidemie di Aids, tubercolosi e malaria e a eradicare la poliomielite. È stata espressa preoccupazione per i crescenti casi di malattie zoonotiche e per la ricomparsa di malattie infettive anche legate ai disastri climatici. I Paesi del G20 si sono impegnati ad affrontare il problema della resistenza ai farmaci antimicrobici con un approccio ad ampio raggio. (segue) (Inn)