Viabilità: Aspi, su A9 chiusure notturne dei tratti Lomazzo Nord-Saronno e Origgio

- Aspi comunica in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle 21 di martedì 22 alle 5 di mercoledì 23 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione di Lainate. In alternativa si consiglia per la chiusura del tratto Lomazzo nord-Saronno, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo, percorrere la SP32, la SP30, la SP233, per rientrare sulla A9 allo svincolo di Saronno; per la chiusura dell'entrata di Lomazzo nord verso Chiasso: Fino Mornasco. Dalle 21 di mercoledì 23 alle 5 di giovedì 24 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Lomazzo nord, verso Chiasso. contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda sulla A9, in direzione di Chiasso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Origgio, percorrere la SP233, la SP30, la SP23, per rientrare in A9 a Lomazzo nord. (Com)