Libia: fonti "Nova", oggi trilaterale presidente Saleh, presidente Menfi e generale Haftar

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, il capo del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, e il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, terranno oggi un incontro trilaterale a Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica. Lo hanno riferito fonti libiche ad "Agenzia Nova", sottolineando che l'incontro si inserisce nel quadro degli sforzi in corso per rafforzare la cooperazione tra le istituzioni statali del Paese nordafricano. Inoltre, hanno aggiunto le fonti, durante la riunione verranno esaminati i modi per coordinare gli sforzi nella prossima fase, alla luce dei recenti sviluppi della scena libica, oltre alla via da percorrere in vista delle elezioni e al fascicolo della riconciliazione nazionale. (Lit)