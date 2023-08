Colaninno: il cordoglio della UILM Lario, ha dimostrato capacità e passione per l'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colaninno "ha dimostrato le sue capacità imprenditoriali e la sua passione per l'industria, ricordiamo che ha salvato Piaggio nella fase più difficile della sua storia". Lo dice Gianluca Ficco, della segreteria nazionale Uilm e responsabile del settore automotive. "Colaninno è stato un uomo che si è contraddistinto in tante azioni societarie e industriali, nella nostra provincia. La sua impronta si è fatta sentire con l'acquisizione e rilancio della Moto Guzzi, riportando il marchio al vertice di gamma e con un successo di vendita straordinario, salvando di fatto lo stabilimento di Mandello da un inesorabile declino. Se ne va un grande della vecchia guardia dell'imprenditoria italiana che ha saputo lasciare il segno nel made Italy, siamo certi della sua continuità industriale per lo stabilimento di Mandello", aggiunge in una nota commossa anche Gabriella Trogu, segretaria responsabile UILM Lario. Cordoglio anche da parte della Rsu UILM di Mandello, Phil Kaagi. "Lavoro dal 2009 nello stabilimento di Mandello, ho vissuto certamente momento bui, ma con la Piaggio, la Moto Guzzi è diventata leader nel mondo. E il merito è di Roberto Colaninno". (Com)