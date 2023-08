Alberoni: Comazzi, grande intellettuale, le sue idee continueranno a vivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Alberoni "era un grande intellettuale, un pensatore profondo che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama della sociologia. Oggi non possiamo fare a meno di riflettere sull'eredità che ha lasciato. Ha attraversato il nostro mondo con un'energia contagiosa e un desiderio ardente di comprendere i meccanismi della nostra società. Le sue idee continueranno a vivere attraverso le pagine dei suoi libri e nei cuori di coloro che sono stati toccati dalla sua saggezza. Continuiamo a imparare da lui, a esplorare i confini dell'amore e della società, e a cercare di capire meglio il mondo che ci circonda. Grazie di tutto, Francesco". Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, che ha partecipato questa mattina, in rappresentanza di Regione Lombardia, ai funerali del sociologo Francesco Alberoni, tenutisi nella Basilica di Sant'Ambrogio. (Com)