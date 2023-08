Ucraina: ministro Interno, sale a 7 bilancio vittime dell'attacco russo a Chernihiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'attacco missilistico russo di questa mattina contro la città ucraina di Chernihiv è salito a sette morti e 90 feriti. Lo ha riferito il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko su Telegram. "Il corpo di un'altra vittima è stato scoperto a Chernihiv. Una donna non identificata. Il numero dei morti è salito a sette", ha scritto Klymenko. Il minist ro dell'Interno ha aggiunto che, ad oggi, sono noti 90 feriti, tra cui dieci agenti delle forze dell'ordine; 12 bambini; 25 persone ricoverate in ospedale. "Una ragazza di 12 anni è stata trasportata d'urgenza a Kiev in ambulanza. La ragazza è in gravi condizioni", ha aggiunto il ministro. A seguito dei bombardamenti, è scoppiato un incendio sul tetto di uno degli edifici. I vigili del fuoco hanno prontamente spento l'incendio. (Kiu)