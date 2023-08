Myanmar: arrestato svizzero per aver offeso buddismo, Berna in contatto con autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diplomatici svizzeri di stanza in Myanmar sono in contatto con le autorità locali dopo l'arresto del cittadino elvetico, Didier Nusbaumer, accusato di aver scritto e diretto un film lesivo della "moralità e dignità" della religione buddista. "Il Dipartimento federale degli affari esteri è a conoscenza di questa vicenda. Sono in corso accertamenti. La locale rappresentanza svizzera è in contatto con le autorità competenti", ha riferito un portavoce. Didier Nusbaumer, 52 anni, è stato arrestato l'8 agosto dopo aver pubblicato a luglio un film su YouTube e TikTok che "potrebbe offendere la moralità e la dignità dei monaci buddisti", ha affermato ieri la giunta birmana in una nota. In questo filmato, di circa 75 minuti, “una giovane donna ha usato parole volgari e offensive contro la cultura e la tradizione dei buddisti minando le buone virtù dei monaci”, si legge nella nota della giunta. Secondo quanto riferito sono state arrestate anche altre tredici persone associate a questo film e che "hanno agito con noncuranza (...) per minare la moralità e la dignità" dei monaci. "Saranno intraprese azioni contro gli arrestati", ha assicurato la giunta militare al potere nel Paese asiatico. (Geb)