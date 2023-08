Roma: Mit, nessun rallentamento su anello ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nessun rallentamento sull’anello ferroviario di Roma, su cui il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini è determinato ad andare fino in fondo. "Lo spostamento di fondi - si leggein una nota del ministero - è una scelta puramente tecnica, dettata dalla necessità di rispettare i paletti di Bruxelles sul Pnrr, ma nel concreto non causerà rinvii o rallentamenti. In generale, è doveroso ribadire viste le polemiche strumentali che nessuna opera è stata definanziata: si tratta solo di rimodulazioni di risorse, una scelta necessaria per lo stato di avanzamento di alcuni interventi. Per Salvini - prosegue - parlano i fatti, vista l’indiscutibile attenzione per tutti i territori da Sud a Nord. Nel Lazio può elencare risultati concreti come la Orte-Civitavecchia andata finalmente a gara dopo decenni di promesse, oppure i fondi per la metro C tanto attesi dalla Capitale, o ancora lo stanziamento decisivo per l’acquedotto del Peschiera. Fa piacere che i partiti che hanno gestito il Mit quasi ininterrottamente nell’ultimo decennio ora ripongano grandi aspettative nell’attuale Ministro, in carica da circa nove mesi, sollecitandolo per fare quello che loro non sono riusciti a realizzare in diversi anni. Salvini farà di tutto per sbloccare, concludere e accelerare le tante opere attese dai territori", conclude. (Com)