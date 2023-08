Russia: ministero Difesa, sventato attacco drone ucraino contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a strumenti di guerra elettronica le forze armate russe hanno sventato un tentativo di un drone ucraino di attaccare Mosca e la regione limitrofa: il velivolo è caduto in un'area deserta. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo secondo cui non ci sono state vittime o danni. "Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di un drone aereo contro obiettivi localizzati a Mosca e nella regione di Mosca", si legge nella nota. Secondo il ministero, il velivolo senza pilota è stato rilevato tempestivamente dalle forze di difesa aerea in servizio. È stato soppresso mediante strumenti di guerra elettronica e, avendo perso il controllo, si è schiantato in un'area deserta vicino all'insediamento di Putilkovo, un distretto della città di Krasnogorsk. "Non ci sono state vittime o danni", ha riferito il ministero. (Rum)