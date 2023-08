Ciad: ribelli Fact annunciano rottura cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte per l’alternanza e la concordia in Ciad (Fact), organizzazione paramilitare e politica di opposizione al governo militare di N’Djamena, afferma che l’esercito ciadiano ha bombardato le sue postazioni in Libia, provocando tre morti e quattro feriti. Alla luce di questi eventi, il Fact annuncia la rottura del cessate il fuoco unilaterale dichiarato nell’aprile del 2021 e una rapida risposta. Lo si legge in un comunicato diramato dall’organizzazione, secondo cui i fatti si sono svolti il 16 agosto. Nella nota il Fact sostiene che, nonostante la propria volontà di trovare una soluzione pacifica alla crisi del Paese, la giunta militare al potere, dopo aver fallito nel gestire il periodo di transizione, gli ha dichiarato guerra preparando un’incursione in territorio libico per attaccare le sue postazioni arretrate e mettere a tacere qualsiasi voce dissenziente.(Res)