Colaninno: Bernini, imprenditore lungimirante che ha guidato crescita del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Roberto Colaninno è stato un protagonista indiscusso del panorama finanziario e industriale italiano. Lo scrive su X (ex Twitter) la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Un numero uno, un imprenditore lungimirante che ha saputo incidere e portare avanti con orgoglio il nome dell’Italia oltre i confini nazionali. Ha guidato la crescita del nostro Paese e il suo modello gestionale ha fatto la storia, unitamente a quell’attenzione per la ricerca e la scoperta del nuovo che resta la sua più grande eredità", aggiunge. "Sono affettuosamente vicina a Matteo Colaninno per questa grave perdita che colpisce non solo la sua famiglia ma tutto il mondo industriale ed economico italiano", conclude la ministra. (Rin)