Colaninno: Serracchiani (Pd), ha sempre guardato avanti

23 luglio 2021

- "Colaninno è stato una colonna del sistema industriale italiano, lascia un'eredità fatta di opere, ingegno e vocazione sociale. Alla famiglia esprimo il cordoglio per la perdita e il sincero auspicio che il gruppo conservi lo spirito di un imprenditore che ha sempre guardato avanti, oltre le vittorie e le sconfitte. Un abbraccio affettuoso al figlio Matteo con cui ho condiviso un non breve percorso d'impegno". Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, in occasione della morte dell'imprenditore Roberto Colaninno. (Rin)