Francia: esplosione in sito militare a Canjuers, procura militare apre un'inchiesta

- E' stata aperta un'indagine da parte della procura militare di Marsiglia, in Francia, per indare sull'esplosione avvenuta in un campo militare di Canjuers, nel dipartimento de Var, che ha provocato il ferimento di 18 militari. Secondo quanto riferisce “France Bleu”, i militari stavano rimuovendodei proiettili non disarmati in un'area del sito militare quando si è verificata l'esplosione. Secondo il ministero della Difesa, i militari hanno riportato perlopiù "ferite lievi", mentre solo uno in modo grave ed è stato evacuato "in elicottero". L'uomo non è in pericolo di vita. La procura militare ha posto l'area sotto sequestro per poter svolgere le indagini e stabilire la causa dell'esplosione. (Frp)